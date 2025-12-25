Власти Армении закрыли церковный телеканал

Правительство Армении на заседании 25 декабря приняло решение о расформировании закрытого акционерного общества «Духовно-культурная общественная телекомпания» и его ликвидации.

Речь идет о телекомпании «Шогакат».

ЗАО «Духовно-культурная общественная телекомпания» было создано решением Правительства Армении от 24 февраля 2011 года, согласно которому полномочия по управлению его акциями были переданы Совету Общественной телерадиокомпании. Основной вид деятельности компании – производство и трансляция духовно-культурных телевизионных программ.

В обосновании решения говорится, что основанием для расформирования является закон от 24 октября 2025 года «О внесении изменения в закон «Об аудиовизуальных средствах массовой информации».

Напомним, что парламент Армении 24 октября принял проект поправок в закон «Об аудиовизуальных средствах массовой информации», предусматривающий сокращение числа общественных вещателей до двух, одновременно отменяя и требование о содержании программы образовательно-культурной направленности. Из обоснования было понятно, что речь об отказе от телекомпании «Шогакат» и исключении ее из числа общественных вещателей.

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Источник: news.am