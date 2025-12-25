 Кино на неделю: Романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:45 - Сегодня
Кино на неделю: Романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«АНАКОНДА»

Жанр - ужасы, боевик, комедия, приключения (США)

Режиссер - Том Гормикэн

В главных ролях: Джек Блэк, Пол Радд, Стив Зан, Тандиве Ньютон, Даниэла Мелшиор, Айони Скай, Бен Лосон

Рейтинги: IMDb – 6,2/10, Tomatometer – 49%

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Группа друзей отправляется в джунгли, чтобы снять ремейк «Анаконды», их любимого фильма юности. Однако вскоре после начала съёмок змея, главная звезда фильма, погибает, и друзьям приходится продвигаться в глубь джунглей, чтобы найти ей замену.

«ВЕЧНОСТЬ»

Жанр - фэнтези, драма, мелодрама, комедия (США)

Режиссер - Дэвид Фрейн

В главных ролях: Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндольф, Джон Эрли, Кристи Бурк, Дэнни Мак, Дэймон Джонсон

Рейтинги: Кинопоиск – 7,6/10, IMDb – 7,2/10, Tomatometer -78%, Popcornmeter – 4,4/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Когда Джоан умирает, её душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором - у неё есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведёт вечность. Джоан предстоит выбрать между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью.

«ПОЙМАТЬ МОНСТРА»

Жанр – фэнтези (США)

Режиссер - Брайан Фуллер

В главных ролях: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Ребекка Хендерсон, Шила Атим, Нора Трокан Каспар Филлипсон

Рейтинги: Кинопоиск - 7.0/10, IMDb – 7,0/10, Tomatometer – 84%, Popcornmeter – 4,1/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего её семью. Подозревая, что родители девочки могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, мужчина с чувством вины берётся за дело.

«ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ»

Жанр - мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный (США)

Режиссер - Дерек Драймон

В главных ролях: Том Кенни, Клэнси Браун, Роджер Бампасс, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, Мистер Лоуренс. Джордж Лопес

Рейтинги: IMDb – 6,0/10, Tomatometer – 83%, Popcornmeter – 3,9/5

Сюжет: Губка Боб и Патрик отправляются в самые глубины океана, чтобы встретиться с призраком Летучего Голландца. В пути их ждут захватывающие испытания, загадочные морские тайны и новые открытия. Тем временем мистер Крабс и Сквидвард идут по следу Губки Боба и пытаются его спасти.

