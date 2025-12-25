В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

В Азербайджане меняется срок действия запрета на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Как сообщает AПA, это отражено в предложенных изменениях к закону «О табаке и табачной продукции», которые будут обсуждаться завтра на заседании Милли Меджлиса во втором чтении.

Милли Меджлис 19 декабря принял законопроект в первом чтении, при этом в той редакции предусматривалось, что закон вступит в силу 1 февраля 2026 года.

В законопроекте, представленном на обсуждение во втором чтении, этот срок изменён на 1 апреля 2026 года.

Отметим, при рассмотрении законопроекта в первом чтении председатель Комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов предложил изменить срок действия запрета.

