Правительство в Армении лишило церковь права на землю

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило поправку в земельный кодекс, предусматривающую лишение Армянской апостольской церкви (ААЦ) права безвозмездного получения в собственность земельных участков; законопроект будет направлен на утверждение в парламент.

Согласно законопроекту, который представил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян, предлагается признать утратившей силу статью, которая предусматривает безвозмездную передачу земельных участков, находящиеся в собственности государства и общин, в собственность церкви для строительства храмов и других сооружений, а также для их обслуживания. При этом в земельном кодексе будет сохранена статья, регулирующая безвозмездное предоставление в пользование ААЦ земель, находящихся в собственности государства и общин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем. В частности, Гарегин II в 2020 году призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.

Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование «незаконным».

Источник: РИА Новости