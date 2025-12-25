В Баку усилился ветер

По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 10:00 25 декабря, в большинстве районов страны погода преимущественно сохранялась без осадков.

Вместе с тем в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в отдельных восточных районах временами наблюдались осадки.

Количество выпавших осадков составило: в Хачмазе и Губе - 3 мм, в Шабране, Баку и на Абшеронском полуострове - 2 мм, в Гусаре - 1 мм.

В ряде районов дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове временами усиливалась до 23 м/с, в Гобустане - до 16 м/с.

В Губе, Гусаре, Шаруре, Нафталане, Шамкире, Евлахе, Зардабе, Сабирабаде, Билясуваре, Лянкяране, Имишли и Астаре наблюдался туман - видимость на дорогах местами снижалась до 200–500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до 7 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - до 10 градусов мороза, в горных районах - до 8 градусов мороза, в низменных районах - до 2 градусов мороза.