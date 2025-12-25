Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар

Согласно I Государственной программе Великого возвращения реализован очередной этап переселения в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района, семьи, выехавшие в утренние часы, прибыли в родной край.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня поселок Гырмызы Базар встречает 37 семей - 169 человек. В поселке созданы все необходимые условия для расселения жителей. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура. Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность руководству страны за созданные для них условия, помолились за упокой души шехидов, освободивших наши земли от оккупации, пожелали крепкого здоровья нашим гази.