В Джалилабаде выявлена продажа поддельной алкогольной продукции - ФОТО

В ходе внеплановой проверки, проведённой сотрудниками Агентства продовольственной безопасности, были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в ряде торговых объектов Джалилабадского района.

Проверки прошли в магазинах «055 şərab evi», принадлежащем Ф.Гулиеву, в маркете «Məhəllə», принадлежащем Х.Гурбанову, а также в маркете «Yaşar», принадлежащем А.Алиеву, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверки были обнаружены алкогольные напитки неизвестного происхождения, являющиеся фальсифицированной продукцией - указанные товары были изъяты из реализации. В отношении продукции, не соответствующей нормативно-техническим требованиям, принято ограничительное решение.

По выявленным фактам составлен административный протокол, отобраны образцы для проведения лабораторных исследований - проверочные мероприятия продолжаются.