Погода на пятницу: В Баку ожидается до 8 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 26 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако днём в отдельных районах возможен дождь. Северо-восточный ветер днём сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 3–5 °C, днём - 6–8 °C. Атмосферное давление понизится с 769 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет находиться в пределах 70–80 %.

В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1 °C до +4 °C, днём 5–9 °C; в горах ночью ожидается -3…-8 °C, днём - 0–5 °C.

В некоторых горных районах ночью возможна гололедица на дорогах.