В Баку пассажирский автобус попал в аварию: 2 человека погибли, 9 получили травмы - ОБНОВЛЕНО

В Гарадагском районе Баку зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент произошел сегодня около 09:00 на 46-м километре автодороги Баку–Газах, проходящей через территорию Гарадагского района.

Автобус марки Suzuki столкнулся с двигавшимся впереди автобусом Mercedes, за рулем которого находился С. Мустафаев. В результате аварии двое пассажиров автобуса Mercedes погибли на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

11:35

В Гарадагском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает AПА, авария произошла на участке Баку–Газах, проходящем через территорию Гарадагского района.

По информации Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, 25 декабря около 09:00 в центр поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в Гарадагском районе. На место сразу была направлена бригада скорой помощи.

На месте происшествия 9 пострадавшим (4 женщины, 4 мужчины и 1 ребёнок) была оказана необходимая медицинская помощь и они госпитализированы в Клинический медицинский центр. Два человека (мужчина и женщина) скончались до приезда медиков.