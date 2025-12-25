Утверждена Госпрограмма развития официальной статистики до 2031 года

В Азербайджане утверждена Государственная программа по развитию официальной статистики на 2026–2030 годы.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Государственный комитет по статистике будет координировать реализацию мероприятий, предусмотренных в программе, и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе ее реализации.

Министерству финансов поручено ежегодно в госбюджете предусматривать средства для финансирования мероприятий, указанных в программе.

Мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, возложен на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.