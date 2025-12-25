На участке дороги Бибиэйбат ограничивается движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на дороге Бибиэйбат (в направлении 20-го участка) с 23:00 25 декабря до 08:00 26 декабря движение транспортных средств будет временно ограничено.

«Водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативы улицы Гюльбалы Алиева и Фармана Гурбанова.

Приносим извинения гражданам за возможные временные неудобства», - отмечается в сообщении пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.