Армения на распутье: Номинальное членство в ОДКБ и фактическая автономия

Сегодня в Бишкеке проходят переговоры глав государств-членов ОДКБ на саммите, который официально считается одной из ключевых встреч лидеров организации за последние годы.

В центре внимания – оценка новых угроз и вызовов, с которыми сталкивается оборонный союз, а также поиск способов адаптации механизмов коллективной безопасности к изменяющейся геополитической ситуации.

Для большинства стран-участников этот саммит должен был стать лакмусовой бумажкой, демонстрирующей хоть какую-то эффективность ОДКБ и определяющей ее роль в ближайшем будущем. На деле же встреча лишь акцентирует постепенное снижение влияния организации: ключевые участники утрачивают интерес к активному участию, а блок сталкивается с системными проблемами в обеспечении коллективной безопасности, ставя под сомнение его актуальность и стратегическую значимость.

Это наглядно видно на примере Армении. С 2023–2024 годов Ереван фактически заморозил свое участие в деятельности ОДКБ, выстраивая двойственную стратегию вокруг членства в блоке. Отказ страны присутствовать на саммите в Бишкеке стал очередным подтверждением этого курса. Формально Армения остается членом организации, но фактически минимизирует участие, предпочитая держаться в стороне от ключевых процессов. Замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян накануне подчеркнул, что вопрос о выходе из ОДКБ официально не рассматривается: Ереван не участвует в принятии решений, но и не препятствует работе организации. В отличие от «умеренной» позиции Сафаряна, спикер парламента Ален Симонян заявил, что страна фактически уже покинула организацию, а дальнейшие шаги будут определяться политической целесообразностью и ходом переговоров.

Такое расхождение в оценках отражает двойственную внешнеполитическую логику Еревана: с одной стороны, делаются шаги в сторону западных партнеров, с другой избегается открытый конфликт с Россией, ключевым игроком ОДКБ. Стратегия «диверсификации» и «сбалансированности» проявляется именно в этом формате, где организация не обладает реальными рычагами давления, а решения ее органов не оказывают ощутимого влияния на внутреннюю политику страны. В отличие от ЕАЭС, где затронуты конкретные экономические и торговые интересы, здесь Армения не сталкивается с серьезными последствиями за свою «гибкость».

Юридический выход из организации возможен только при значительных изменениях внутриполитической ситуации. Давление со стороны России в текущих условиях маловероятно: ни Москва, ни Ереван не заинтересованы в резком обострении отношений. При этом армянская армия по-прежнему зависит от советско-российской техники, обслуживание и ремонт которой требуют сотрудничества с российской стороной. Тем не менее руководство страны делает ставку на расхождение между формальными обязательствами ОДКБ и их действительной реализацией. Именно эта диспропорция стала ключевым мотивом нынешнего курса Еревана.

Фактическое бездействие Армении в рамках организации уже привело к ощутимым последствиям. Блок перестал получать финансирование от Еревана, страна не участвует в голосованиях по ключевым решениям и игнорирует совместные военные учения. Это повлекло за собой снижение значимости ОДКБ на Южном Кавказе: если страна, традиционно обладавшая важным геостратегическим положением, прекращает активное участие, организация теряет влияние в регионе. Ослабла и система российско-армянского военного взаимодействия: формальное членство уже не гарантирует защиту, что ранее подчеркивал премьер-министр Никол Пашинян. Еще в 2024 году он отмечал, что возвращение к прежнему формату отношений с ОДКБ становится «все более трудным, если не невозможным», что отражало не только эмоциональное разочарование, но и стратегическое понимание того, что организация утратила эффективность как инструмент коллективной безопасности.

На этом фоне Ереван делает ставку на расширение собственной автономии. Отказ от автоматической ориентации на Москву лишает страну прежнего защитного механизма, но открывает возможности для переосмысления внешнеполитической траектории. В долгосрочной перспективе это создает пространство для формирования новых форматов сотрудничества - более ориентированных на Запад или на многосторонние механизмы, где влияние России не является определяющим. Такая стратегия позволяет Армении избегать вовлечения в нежелательные альянсы и повышает гибкость внешней политики.

ОДКБ при этом продолжает терять вес. Номинальное членство ключевого участника региона превращает организацию в бюрократическую структуру без реальных инструментов влияния. Армения же укрепляет курс на автономию, рассматривая фактический или официальный выход как средство более свободного маневра. Различие в позициях Сафаряна и Симоняна демонстрирует глубокий институциональный и политический разрыв между формой и содержанием: страна сохраняет членство на бумаге, но фактически игнорирует механизмы блока. Прежний «страховой полис» исчерпан, и перед Ереваном открывается пространство для переориентации, выстраивания новых связей и формирования более гибкой системы национальной безопасности.

Нынешний курс Армении демонстрирует стратегическое осознание того, что формальные обязательства и реальные возможности ОДКБ давно разошлись. Страна выбирает фактическую независимость, минимизируя участие в организации, которая утратила региональное влияние, и концентрируется на построении собственной, более гибкой системы национальной безопасности. Это открывает путь к новым формам международного сотрудничества, где роль России будет одной из многих, а не доминирующей, и позволяет Еревану сохранить свободу маневра во внешнеполитической сфере.

В итоге Армения демонстрирует, что формальное членство в военных и политических блоках больше не гарантирует стратегическую безопасность. Выстраивание собственной, автономной внешней политики становится приоритетом, даже если это требует отхода от привычной модели взаимодействия с традиционными союзниками. Позиция Еревана наглядно показывает, что в условиях изменяющейся геополитической реальности страны региона ищут баланс между сохранением влияния и стратегической самостоятельностью, а формальные рамки старых союзов становятся все менее значимыми.