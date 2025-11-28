Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Очередная группа переселенцев, выехавшая утром, прибыла в село Мамедбейли Зангиланского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня в село Мамедбейли прибыли 33 семьи- 177 человек. Вернувшиеся в родное село жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и пожелали упокоения душ наших шехидов, погибших на этом пути, и терпения их семьям.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории.

Переселяющиеся в село Мамедбейли Зангиланского района – это семьи, которые были размещены в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Возвращающиеся в родные края жители выразили Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой благодарность за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, отдавших жизнь во имя освобождения земель от оккупации.