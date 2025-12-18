Вход в ряд заповедников Азербайджана для иностранцев подорожает

С 1 января будущего года для иностранных посетителей вводятся новые входные расценки в ряде заповедников и музеев, находящихся в ведении Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр управления заповедниками, стоимость билетов для иностранцев в заповедники «Янардаг», «Храм Атешгях», «Киш», Дворец шекинских ханов и мавзолей «Дири Баба» увеличится с 9 до 15 манатов.

Также для иностранных граждан будут действовать льготные комбинированные билеты. Так, билет на посещение «Янардага» и «Храма Атешгях» будет стоить 25 манатов, а комбинированный билет с включением Туристического комплекса грязевых вулканов — 35 манатов. Такие билеты предназначены для одного человека и действуют в течение 72 часов с момента первого посещения.

Для граждан Азербайджана стоимость входа в заповедники и музеи останется прежней. Вместе с тем бесплатный вход сохраняется для людей с инвалидностью, детей младшего возраста и школьников, ветеранов войны и членов их семей первой степени родства, а также членов семей шехидов. Кроме того, дети иностранных граждан в возрасте до 12 лет также смогут посещать объекты бесплатно.