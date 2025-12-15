Погибшими в ДТП в Гусаре оказались члены семьи Шаира Рамалданова

Люди, погибшие в результате аварии, произошедшей вчера вечером в селе Юхары Лягяр Гусарского района, оказались членами семьи известного военного эксперта, полковника в отставке Шаира Рамалданова.

Об этом сообщил военный эксперт Узеир Джафаров на своей странице в социальной сети.

В частности, он отметил, что погибшие в ДТП были членами семьи полковника Эльмана Рамалданова, одного из братьев Рамалданова.

Среди них 36-летняя дочь полковника Тамилла Рамалданова и одна из близких родственниц 43-летняя Джамиля Багирова.

Еще 4 члена семьи получили телесные повреждения различной степени тяжести.

