Торжественно отмечен 50-летний юбилей Азербайджанского университета архитектуры и строительства - ФОТО

18 декабря во Дворце «Гюлистан» состоялось торжественное собрание, посвящённое 50-летию со дня основания Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АзМИУ).

Отмечание этой знаменательной даты стало не только поводом для подведения итогов полувекового пути одного из ведущих высших учебных заведений страны, но и символом становления архитектурно-строительного образования в Азербайджане, развития национальной инженерной школы и отражения государственных традиций в сфере образования.

Перед началом юбилейных мероприятий руководство АзМИУ, профессорско-преподавательский состав и сотрудники посетили Аллею почётного захоронения, где почтили светлую память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле и с глубоким уважением отметив его исключительные заслуги в создании университета, развитии высшего образования и подготовке национальных кадров.

Также была почтена память выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к её могиле были возложены цветы.

Коллектив университета посетил и Аллею шехидов, возложив цветы к могилам героев, отдавших жизнь за Родину.

До начала официальной части мероприятия во Дворце «Гюлистан» состоялся осмотр выставки «Образование и наследие», где были представлены богатое историческое наследие университета, этапы его развития, научно-педагогические достижения и современная стратегия роста.

Торжественное юбилейное собрание открылось исполнением Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность страны.

В мероприятии приняли участие представители государственных и правительственных структур, депутаты Милли Меджлиса, руководящие лица Министерства науки и образования, главы отечественных и зарубежных вузов-партнёров, известные деятели науки и культуры, представители общественности, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и выпускники АзМИУ.

Выступая в официальной части мероприятия, ректор АзМИУ, доктор архитектуры, профессор Гюльчёхра Мамедова отметила, что 50-летний юбилей университета является возможностью оглянуться на пройденный славный путь, сформированную научную школу и вклад в социально-экономическое развитие страны. По её словам, юбилей также является наглядным свидетельством государственной поддержки развития архитектурного и строительного образования и особого внимания к формированию национальной инженерной школы.

Подчеркнув, что под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева после восстановления территориальной целостности и суверенитета страны динамика всестороннего развития Азербайджана значительно ускорилась, ректор обратила внимание на проводимые в последние годы реформы в сфере образования. Она отметила значение адаптации образования к передовым международным стандартам, усиления научно-исследовательской деятельности, расширения сотрудничества между университетами и промышленностью, внедрения цифровых и гибридных моделей обучения, а также целенаправленной политики по развитию человеческого капитала.

«Сегодня масштабные созидательные работы, развитие градостроительства, современные подходы, такие как “умный город”, “зелёная архитектура” и энергоэффективное строительство, формируют новые требования к архитектурному и строительному образованию. АзМИУ предпринимает последовательные шаги для ответа на эти вызовы посредством обновлённых образовательных программ, новой структуры подготовки специалистов, укрепления научной базы, интернационализации и цифровой трансформации», — подчеркнула профессор Гюльчёхра Мамедова.

Ректор также обратила внимание на выбранный к юбилею девиз — «50 лет, равных веку», отметив, что этот полувековой путь отражает не только возраст университета, но и вклад в стремительное развитие страны, формирование интеллектуального потенциала за счёт подготовки тысяч архитекторов и инженеров, а также активное участие в процессах строительства и восстановления. Она напомнила, что фундамент университета опирается на весь образовательный опыт и достижения, накопленные начиная с создания строительного факультета в 1920 году.

По словам Гюльчёхры Мамедовой, за 50 лет АзМИУ окончили более 70 тысяч специалистов — архитекторов, инженеров-строителей, транспортных, гидротехнических и мелиоративных инженеров. «Практически во всех крупных строительных проектах страны, в градостроительном планировании и создании инженерно-коммуникационных систем присутствует вклад выпускников АзМИУ. Основные исполнители, руководители проектов и инженеры на масштабных восстановительных работах в освобождённых Карабахе и Восточном Зангезуре также являются нашими выпускниками. Это ещё раз подтверждает, что АзМИУ — не просто образовательное учреждение, а национальный интеллектуальный центр, играющий важную роль в реализации стратегии развития страны», — подчеркнула ректор.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии, отметил значимую роль Азербайджанского университета архитектуры и строительства как одного из ведущих вузов в формировании инженерного и архитектурного потенциала страны. По его словам, многолетние научно-педагогические традиции, подготовка кадров в соответствии с требованиями современного рынка труда и инновационные подходы превратили АзМИУ в один из стратегических образовательных центров Азербайджана.

Было отмечено, что реализуемые в университете образовательные реформы, международные аккредитации и сотрудничество с зарубежными вузами способствуют укреплению позиций АзМИУ в глобальном пространстве высшего образования. Министр подчеркнул, что достижения в международных рейтингах являются показателем целенаправленной деятельности и имеют особое значение как для повышения академического качества, так и для расширения научных исследований.

Эмин Амруллаев отметил, что первым ключевым критерием развития является обеспечение принципов конкуренции и справедливости, которые создают основу для формирования здоровой академической среды и устойчивого прогресса. Вторым важным критерием, по его словам, является сотрудничество, о чём свидетельствует широкое участие представителей отечественных и зарубежных вузов, государственных структур и научных организаций в юбилейном мероприятии АзМИУ.

Министр также подчеркнул, что повышение качества научных исследований оказывает прямое положительное влияние на качество образования. Целенаправленная деятельность АзМИУ в этом направлении служит обогащению содержания высшего образования и подготовке конкурентоспособных специалистов.

Отдельно было отмечено активное участие университета в социально значимых и стратегических проектах. В частности, участие инженеров АзМИУ в строительстве средней школы в городе Кельбаджар, а также в возведении Карабахского университета является наглядным примером вклада вуза в восстановление освобождённых территорий.

В ходе мероприятия был продемонстрирован презентационный фильм, отражающий 50-летний путь развития АзМИУ, его научно-педагогические достижения и будущие стратегические цели.

В продолжение официальной части с поздравительными речами выступили гости юбилейного мероприятия, высоко оценив накопленный университетом опыт и сформированную сильную научно-образовательную среду, а также его место в национальной системе высшего образования.

В завершение мероприятия партнёрские организации, внёсшие вклад в развитие АзМИУ, были награждены руководством университета за эффективное сотрудничество.

Отмечание 50-летнего юбилея Азербайджанского университета архитектуры и строительства стало началом нового этапа в его истории и заложило прочную основу для дальнейшего развития инженерного, архитектурного и дизайнерского образования в Азербайджане. Юбилей стал подтверждением вклада университета в реализацию государственной политики по развитию человеческого капитала и его роли как национального интеллектуального центра.