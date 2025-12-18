Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию представлен коллективу - ФОТО

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы представлен коллективу.

Выступивший на церемонии министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил Ильгара Байрамлы с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Отметив, что профессиональное образование играет важную роль в подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда, министр рассказал о реформах, проводимых в этой области, и основных приоритетах на предстоящий период.

Министр особо отметил задачи, вытекающие из распоряжения Президента страны Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению потенциала системы профессионального образования», а также подчеркнул важность расширения сотрудничества с работодателями и укрепления материально-технической базы учреждений профессионального образования.

В своем выступлении Ильгар Байрамлы поблагодарил за оказанное доверие и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего совершенствования деятельности агентства в соответствии с государственной политикой.