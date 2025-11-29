Глава турецкого минтранса обнародовал подробности атаки на танкер Virat

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу раскрыл детали субботней атаки на танкер VİRAT в Черном море.

Об этом сообщает Haberturk.

"Один из двух нефтяных танкеров, направлявшихся в порт Новороссийск, который накануне после взрыва загорелся у черноморского побережья Турции, в субботу утром подвергся повторной атаке надводного дрона", - сказал министр.

По словам Уралоглу, судно получило небольшие повреждения в районе правого борта, оно находится в стабильном положении, экипаж не пострадал.

Он сообщил, что пожара на судне не было. "Капитан обратился по телефону к нам за помощью, сказав, что произошла атака беспилотника. Наши катера береговой охраны отправились туда", - говорится в сообщении.

На танкере Kairos, который также подвергся атаке накануне, продолжается тушение пожара во внутренних помещениях. Снаружи огонь потушен. Уралоглу сказал, что оба судна после завершения тушения пожара на Kairos, вероятно, будут отбуксированы в ближайший порт.

Источник: Report