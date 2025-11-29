Али Керимли задержан в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева

Распространилась информация о задержании председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на компетентные источники, ранее Служба государственной безопасности провела обыск в квартире председателя ПНФА.

Отметим, что расследование в отношении Али Керимли проводится в рамках уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

