Парламент Азербайджана выступил против ангажированного документа Европарламента - ОБНОВЛЕНО

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса было вынесено на обсуждение заявление по поводу принятой резолюции Европейского парламента против Азербайджана.

Как сообщает AПA, заявление зачитал депутат Шахин Исмаилов.

Заявление Милли Меджлиса было вынесено на голосование и принято.

11:37

Милли Меджлис Азербайджана примет заявление в связи с позицией Европейского парламента.

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании.

По её словам, в повестку дня заседания включён вопрос «Об утверждении Заявления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики». Отмечается, что документ направлен против резолюции и заявлений, прозвучавших на состоявшихся накануне слушаниях в Европейском парламенте и содержащих необоснованные и ложные обвинения в адрес Азербайджана.

Для подготовки текста заявления создана специальная комиссия. Председателем комиссии назначен депутат Шахин Исмаилов. В её состав вошли Фазаил Ибрагимли, Заур Шукюров, Парвана Велиева и Бахруз Магеррамов.