Россия заинтересована в открытии Русского Дома в Баку

Российская сторона настроена на поиск развязок для скорейшего запуска работы Русского Дома в Баку, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

"Продолжим контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана по всей повестке дня наших отношений, включая гуманитарную составляющую", - сказал он.

"Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран", - подчеркнул Калугин.

Русский дом в Баку приостановил своей деятельности в соответствии с требованиями местных властей.

Третьего февраля МИД Азербайджана направил Москве ноту о прекращении деятельности учреждения. В азербайджанском МИД уточнили, что культурный центр, будучи представительством Россотрудничества, не зарегистрирован в качестве юрлица, что нарушает законодательство страны.