Политика

Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

First News Media10:12 - Сегодня
Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

Инициатива о введении полного запрета на электронные сигареты направлена на защиту здоровья населения.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Амирасланов, комментируя журналистам соответствующие законодательные предложения.

По его словам, несмотря на то что запрет электронных сигарет приведет к определенным потерям доходов государственного бюджета, приоритетом для государства остается здоровье граждан.

«Запрет электронных сигарет означает отказ от части бюджетных поступлений, включая импортные пошлины, акцизы и НДС. Однако если перед государством стоит выбор между финансовой выгодой и здоровьем населения, то этот выбор делается в пользу безопасности и здоровья граждан», - подчеркнул депутат.

Амирасланов отметил, что в ряде стран мира уже действуют различные ограничительные и регулирующие меры в отношении электронных сигарет, некоторые государства ввели частичный или полный запрет на данную продукцию.

По его словам, парламентская инициатива Азербайджана предусматривает именно полный запрет: «Использование электронных сигарет в Азербайджане приобрело чрезмерно широкий характер, особенно среди подростков, молодежи, что представляет серьезную угрозу общественному здоровью».

Кроме того, он отметил, что электронные сигареты в стране не производятся и полностью импортируются, что приводит к оттоку валюты за рубеж и фактическому финансированию иностранных производителей.

«Если поставить на одну чашу весов бюджетные поступления, а на другую - вред, наносимый здоровью граждан, особенно молодого поколения, становится очевидно, что фискальные цели не могут быть приоритетом», - заявил Амирасланов.

Напомним, что во вторник на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике были предложены изменения в Закон «О табаке и табачных изделиях». Согласно законопроекту, предлагается запретить импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их компонентов на территории Азербайджана.

