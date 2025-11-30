Израиль наносит авиаудары по всему сектору Газа

Израильские самолеты наносят удары по южной части сектора Газа, а также проводит рейды на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Al Jazeera, ЦАХАЛ совершил авианалет на территорию за "желтой линией" у лагеря беженцев Бурейдж в центральной части анклава.

Израильские истребители также нанесли удары по восточной части Рафаха, в то время как их войска проводят подрывные работы к востоку от Хан-Юниса.

Палестинский медирерурс "Кудс" сообщил об обстреле с воздуха района Джабалия на севере сектора Газа и района Мораг на юге Газы.

