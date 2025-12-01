В Баку состоится международная конференция «Разработка индекса ИИ в исламском мире»

Генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик и верховный председатель Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум прибудут в Баку для участия в международной конференции «Разработка индекса искусственного интеллекта в исламском мире».

Как сообщает 1news.az, мероприятие пройдет 8–9 декабря в Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства науки и образования, а также в партнерстве с ICESCO.

Подготовленный для научной оценки тенденций развития искусственного интеллекта документ — «Индекс искусственного интеллекта в исламском мире» — будет впервые представлен именно на бакинской конференции.

Цель конференции — укрепление сотрудничества в области искусственного интеллекта в исламском мире, а также обсуждение этических, социальных и экономических последствий развития ИИ.

В мероприятии примут участие министры образования из 10 стран — членов ICESCO, международные эксперты, представители государственных структур и в целом около 150 участников. В рамках конференции состоятся обсуждения роли искусственного интеллекта в системе образования, а также будет принята итоговая декларация «О разработке индекса искусственного интеллекта среди стран — членов ICESCO».