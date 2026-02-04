В Баку бушует сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 09:00 4 февраля на территории страны наблюдаются осадки и ветер.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Лерике, Губе и Гахе (Сарыбаш) идет снег, в большинстве районов - дождь. В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове усиливается до 28 м/с, в Гёранбое - 23 м/с, Барде и Нафталане - 21 м/с, Гяндже - 20 м/с, Шеки и Мингячевире - 18 м/с, Шамкире и Тертере - 16 м/с, Джульфе и Евлахе - 15 м/с.

Высота волн в море составляет 3.8 м.

В Дашкесане, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Грызе, Шахдаге, Гёйчае, Лерике, Астаре, Сабирабаде наблюдается туман, видимость ограничена до 300 м.