Трамп подписал пакет законопроектов для преодоления шатдауна

Американский президент Дональд Трамп подписал во вторник пакет законопроектов о финансировании федерального правительства, завершив таким образом продлившуюся почти четыре дня частичную приостановку его функционирования (шатдаун).

"Нам удалось принять пакет обеспечивающих финансирование мер, который фактически сокращает нерациональные федеральные расходы и в то же время поддерживает важнейшие программы, направленные на обеспечение безопасности и процветание американского народа", - сказал глава государства во время церемонии подписания документов в Белом доме.

Ранее Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила этот пакет законопроектов. В его поддержку проголосовали 217 конгрессменов, против - 214. По 11 из 12 законопроектов финансирование будет предоставлено до конца 2026 финансового года, который завершится 30 сентября. Единственным ведомством, чей бюджет не был утвержден, стало Министерство внутренней безопасности (МВБ). Для него финансирование выделено только до 13 февраля: к этому сроку Конгресс планирует согласовать поправки в бюджет входящей в его структуру Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Представители Демократической партии выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет ICE и внести коррективы в работу ведомства.

Напомним, что частичный шатдаун в США наступил в полночь 31 января (09:00 по бакинскому времени). В предыдущий раз такая пауза в работе федерального правительства, которая произошла осенью 2025 года, продлилась 43 дня - с 1 октября по 12 ноября.