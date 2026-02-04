На Солнце произошло 12 сильных вспышек

3 февраля на Солнце зафиксированы 12 вспышек класса М и Х.

Все они произошли в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4 366 (N13E14).

Об этом сообщили ТАСС в российском Институте прикладной геофизики.

Согласно информации, первая вспышка произошла через несколько минут после полуночи, а последняя - около 22:00 по бакинскому времени. Всего было зафиксировано 11 вспышек предпоследнего класса (М).

Самой сильной за день стала вспышка Х1.5, которая произошла в 18:08 по Баку, ее продолжительность составила 28 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.