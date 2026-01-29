МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию для военной операции против Ирана

Азербайджан никогда не позволит какому-либо государству использовать свое воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Министр отметил, что наша страна всегда подчеркивала необходимость воздержания всех сторон от шагов и риторики, которые могут привести к нестабильности в Иране и вокруг него.

Особо было подчеркнуто, что Азербайджан никогда не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию любым государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

Источник: Report