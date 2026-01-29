Индия согласилась закупать у Соединенных Штатов больше нефти.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

Активы стоимостью более 190 млрд рублей, принадлежащие фигурантам уголовных дел о хищениях в бюджетной сфере, арестованы в 2025 году в России в целях возмещения ущерба. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"Вчерашний день был очень продуктивным, они заключили сделку, в рамках которой Индия согласилась прекратить закупку российской нефти и покупать больше американской нефти у США, а также, возможно, у Венесуэлы. Премьер-министр [Индии Нарендра] Моди обязался закупать американскую энергию, транспорт и сельскохозяйственную продукцию на $500 млрд", - сказала Ливитт.