Пентагон подтвердил, что США сбили иранский беспилотник в Аравийском море - ОБНОВЛЕНО
Американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотный летательный аппарат после того, как тот совершил сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln.
Данную информацию подтвердил телеканалу Fox News официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.
"USS Abraham Lincoln находился в Аравийском море примерно в 800 км от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник "Шахед-139" совершил маневр в сторону корабля. Он продолжал лететь к авианосцу, несмотря на меры по деэскалации, принятые американскими силами в международных водах", - заявил офицер.
По его словам, дрон был уничтожен в целях самообороны для защиты корабля и личного состава.
