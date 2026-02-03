Пентагон подтвердил, что США сбили иранский беспилотник в Аравийском море - ОБНОВЛЕНО

Американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотный летательный аппарат после того, как тот совершил сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Данную информацию подтвердил телеканалу Fox News официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

"USS Abraham Lincoln находился в Аравийском море примерно в 800 км от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник "Шахед-139" совершил маневр в сторону корабля. Он продолжал лететь к авианосцу, несмотря на меры по деэскалации, принятые американскими силами в международных водах", - заявил офицер.

По его словам, дрон был уничтожен в целях самообороны для защиты корабля и личного состава.

22:05

