Грузовой поезд с российским зерном, отправленный транзитом через Азербайджан, прибыл в Армению
Вагоны с зерном, отправленные из России транзитом через территорию Азербайджана, прибыли в Армению.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Через территорию Азербайджанской Республики транзитом в Республику Армения прибыло 25 вагонов с зерном общим весом 1746 тонн.
На сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлено 285 вагонов с зерном (около 19 900 тонн зерна).
Отметим, что вагоны с зерном из России были отправлены из Азербайджана в Армению 1 февраля.
232