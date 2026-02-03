 Грузовой поезд с российским зерном, отправленный транзитом через Азербайджан, прибыл в Армению | 1news.az | Новости
Грузовой поезд с российским зерном, отправленный транзитом через Азербайджан, прибыл в Армению

First News Media19:45 - Сегодня
Вагоны с зерном, отправленные из России транзитом через территорию Азербайджана, прибыли в Армению.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Через территорию Азербайджанской Республики транзитом в Республику Армения прибыло 25 вагонов с зерном общим весом 1746 тонн.

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлено 285 вагонов с зерном (около 19 900 тонн зерна).

Отметим, что вагоны с зерном из России были отправлены из Азербайджана в Армению 1 февраля.

232

