В Баку прошло музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое поэзии Египта и Азербайджана

2 февраля в Центре культуры и образования Египта в Азербайджане состоялось музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое поэзии Египта и Азербайджана, объединившее слово, музыку и духовное наследие двух древних культур.

Мероприятие открыл директор Центра культуры и образования Египта профессор, доктор Тарек Мохаммед.

Т.Мохаммед подчеркнул значимость поэзии как моста между народами и выразил благодарность за развитие культурного диалога между странами.

С приветственным словом выступила директор Центра Саудовской Аравии, доктор философии по филологии Ульвия Гусейнова, отметившая важность международных культурных и литературных инициатив и их роль в укреплении гуманитарных связей.

Также на мероприятии выступили народный писатель Азербайджана Баба Везироглу, чьё поэтическое наследие занимает особое место в современной азербайджанской литературе, и проректор Бакинского Евразийского университета по внешним связям Севда Рзаева, подчеркнулвшая значимость культурного и академического сотрудничества в развитии международного литературного диалога.

В рамках мероприятия прозвучали произведения выдающихся азербайджанских и арабских поэтов.

Со стихами выступили участники литературного проекта «Modern Poems» — Самира Шихиева, Сабина Алиева, Гюнатай Гусейнова, Ольга Шалаева, Тюркан Байрамзаде, Зиба Расул, Тарана Маммед, а также студенты Центра Саудовской Аравии — Тэлли Алиева, Мустафа Маммедли, Марьям Рустамова, Нуртадж Магеррамова.

С музыкальными номерами выступили Фаргана Керимова и Эльджан Худиев, чьи исполнения органично дополнили поэтическую часть программы.

В программе мероприятия были представлены произведения Микаила Мушфига, Самеда Вургуна, Бахтияра Вахабзаде, Ахмеда Шауки, Ибрагима Хафиза и других классиков и современных авторов.

Концерт объединил поэтические чтения, вокальные и музыкальные номера.

Ведущими мероприятия стали Лала Гасанова (на азербайджанском языке) и Аль-Рахм Иляф (на арабском языке), что подчеркнуло двуязычный и международный формат события.

Организаторами мероприятия выступили литературный проект «Modern Poems», Центр культуры и образования Египта и Центр Саудовской Аравии.

Идейным вдохновителем мероприятия стала член Союза писателей Азербайджана, член Всемирной организации писателей и руководитель литературного проекта «Modern Poems» Лала Гасанова.

В завершении концерта директор Ценьра культуры и образования Египта Тарек Мохаммад вручил уважаемым гостям и участникам памятные подарки и благодарственные сертификаты.

Музыкально-поэтическое мероприятие стало ярким примером того, как поэзия продолжает выполнять свою миссию — объединять культуры, народы и духовные ценности.