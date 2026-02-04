Трамп: разговаривал с Путиным, я хочу, чтобы он закончил войну

Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.

Его слова передает РИА Новости.

«Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил войну [в Украине]», – сказал политик.

Когда состоялась беседа и ее детали, он не уточнил.

3 февраля Белый дом подтвердил участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера во втором раунде трехсторонней встречи с Россией и Украиной в ОАЭ, который должен был состояться в выходные. В Вашингтоне заявили, что американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4 и 5 февраля. Россию представит «та же делегация, которая была в прошлый раз», добавил он.

Источник: РИА Новости