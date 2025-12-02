СМИ: Полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе
В штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза в Брюсселе проводят обыски, сообщил портал Euractiv.
"Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатической службе ЕС в Брюсселе, а также в Европейском колледже в Брюгге и частных домах", - говорится в материале.
Портал отмечает, что мероприятия проходят в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Союза.
Сама полиция отказалась подтвердить или опровергнуть информацию.
По данным СМИ, следственные действия начались после сообщений о том, что сотрудники службы и колледжа в 2021 и 2022 годах незаконно использовали деньги ЕС.
Источник: РИА Новости
