СМИ: Полиция пришла с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС в Брюсселе

В штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза в Брюсселе проводят обыски, сообщил портал Euractiv.

"Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатической службе ЕС в Брюсселе, а также в Европейском колледже в Брюгге и частных домах", - говорится в материале.

Портал отмечает, что мероприятия проходят в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Союза.

Сама полиция отказалась подтвердить или опровергнуть информацию.

По данным СМИ, следственные действия начались после сообщений о том, что сотрудники службы и колледжа в 2021 и 2022 годах незаконно использовали деньги ЕС.

Источник: РИА Новости