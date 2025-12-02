Еврокомиссар: В вопросе разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе обсуждается создание четырехстороннего формата

В вопросе разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе обсуждается создание четырехстороннего формата с участием Еревана, Баку, Анкары и Брюсселя, сказала верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на брифинге с главой армянского МИД Араратом Мирзояном в Брюсселе.

По ее словам, Евросоюз готов содействовать процессу нормализации отношений между Арменией, с одной стороны, и Азербайджаном с Турцией - с другой. Брюссель работает с Баку и Анкарой в этом вопросе.

Многого можно добиться на Южном Кавказе, по ее словам, обеспечив взаимосвязанность стран – но это возможно только в случае обеспечения мира между Ереваном и Баку.

Кос отметила, что недавно инициировала создание платформы в Ташкенте, где страны, международные организации и бизнес объединятся для привлечения инвестиций в проект южного пути между Европой и Центральной Азией.

"TRIPP лишь часть этой связи, мы должны связать Запад и Восток. Мы обсуждаем четырехсторонний формат – Армения, Азербайджан, Турция и ЕС. Мы начали обсуждения с октября в ходе министерской встречи, потом провели инвестиционный форум в Ташкенте", - отметила Кос.

Ранее в ходе того же брифинга, верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Армения и ЕС приняли новую Стратегическую повестку партнерства.

