Шеки укрепляет позиции как центр культурного и экологического туризма

Шекинский район располагает своим туристическим потенциалом в направлениях агро- и экотуризма.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом журналистам сообщил руководитель Шекинского регионального управления туризма Шахин Меликов.

«Этот район является одним из самых привлекательных туристических центров северо-западного региона», - отметил Ш.Меликов. По его словам, Шеки - один из регионов, наиболее богатых культурным наследием и историческими памятниками, а также обладающий широкими возможностями для развития агро- и экотуризма.

Шахин Меликов отметил, что объекты агротуризма активно развиваются в зонах, охватываемых Шекинским региональным управлением туризма, включая Огузский, Шекинский, Гахский, Загатальский и Балакянский районы.

Он подчеркнул, что агротуристические хозяйства могут стать одним из ключевых факторов привлекательности региона.