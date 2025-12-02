Журналистам раскрыли туристическую палитру Шеки: шелк, халва и гончарное искусство в центре внимания - ФОТО

2 декабря при организационной поддержке Государственного агентства по туризму состоялся визит представителей медиа в город Шеки.

Как передает корреспондент 1news.az, целью визита было более широкое представление возможностей внутреннего туризма Шеки, а также ознакомление общественности с условиями, созданными для туристов в регионе, и реализуемыми проектами.

Во время знакомства с эко-агротуристическим хозяйством "BioGarden", расположенным на территории села Ойрет в Шеки, сообщили, что в саду, занимающем восемь гектаров, насчитывается более трех тысяч фруктовых деревьев. Кроме того, в саду также имеется пчеловодческое хозяйство.

Было отмечено, что Агроэкологический туристический комплекс "BioGarden" осуществляет бизнес-туристическую деятельность с 2010 года. Основная цель бизнес-субъекта — достижение развития и устойчивого использования агробиоразнообразия в северо-западном регионе Азербайджана и осуществление туристической деятельности. Наряду с этим, основными задачами являются производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции, презентация национальных блюд с использованием этой продукции, а также расширение и продвижение возможностей агротуризма.

Для получения исчерпывающей информации о шелководстве, одной из древних и важных отраслей хозяйства Шеки, журналисты также посетили ОАО "Азерипек". Было сообщено, что в настоящее время в ОАО "Азерипек" функционируют производства по размотке сырого шелка из коконов, ткацкие, красящие-отделочные, крутильные и ковровые цеха. На предприятии производится высококачественный 100% натуральный сырой шелк, различные шелковые изделия, а также кялагаи, шарфы, читма (вид вышивки) и прочее. Произведенная продукция экспортируется в зарубежные страны.

Представители медиа встретились с ремесленниками в Шеки, близко ознакомились с процессом их работы и наблюдали за процессом приготовления знаменитой шекинской халвы. Халвачи (мастер по приготовлению халвы) Хосров Гафаров подробно рассказал о тонкостях приготовления этого вида сладости. Во время знакомства с традиционным для Шеки гончарным искусством гончар Ахад Мамедов провел для представителей медиа мастер-класс в своей мастерской, рассказал об ассортименте и назначении изготавливаемых им изделий.