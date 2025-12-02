Казахстан планирует вырезать ЛГБТ-сцены из фильмов

Вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов сообщил, что в Казахстане предложили вырезать из фильмов откровенные сцены, связанные с пропагандой ЛГБТ, передает Tengri Life.

Об этом чиновник заявил на расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената, где сегодня обсуждались поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Поправка предусматривает и запрет на пропаганду ЛГБТ в Казахстане.

Как сообщил Кочетов, министерство уже обсуждает с индустрией механизмы регулирования контента.

«Мы озвучивали позицию о том, что должны разделить на категории фильмы, в которых встречается подобного рода контент», — сказал он.

По словам чиновника, такая система может работать через прокатные удостоверения и через регулирование противоправного контента. Однако представители рынка предложили альтернативный подход.

«Рынок говорит о том, что проще будет не идти по градации, а лучше какие-то особо откровенные вещи вообще вырезать из фильмов», — отметил Кочетов.