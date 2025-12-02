Ульви Мехтиев: За 7 месяцев к порталу публичных данных ASAN обратились 7 тысяч пользователей

Портал публичных данных, представленный ASAN xidmət, показывает, что за короткий период времени в стране сформировалась широкая аудитория, работающая с данными.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев, выступая на церемонии открытия платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub).

По его словам, за 7 месяцев с момента запуска портал был активно использован 7 тысячами человек.

"Это означает, что в Азербайджане сформировался серьезный слой, занимающийся анализом данных. Наша задача — правильно оценить потребности этой аудитории и оказать поддержку развитию экосистемы", — отметил У.Мехтиев.

Председатель Агентства добавил, что со следующего года на основе портала будет проведен дополнительный конкурс среди тех, кто предложит новые услуги и продукты для ASAN xidmət.

"Этот портал является очень важной платформой как для государственных структур, так и для стартапов и исследователей. Впервые миллионы баз данных предоставляются в открытом доступе, и любой инноватор может использовать их для разработки новых решений", — подчеркнул У.Мехтиев.

Гафар Агаев