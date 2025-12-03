Путешествие в историю и культуру Шеки - ФОТО - ВИДЕО

3 декабря в Шеки состоялся визит представителей медиа, организованный при поддержке Государственного агентства по туризму.

Как сообщает корреспондент 1news.az, цель визита заключалась в продвижении возможностей внутреннего туризма региона и знакомстве общественности с условиями, созданными для туристов, а также с реализуемыми проектами.

В рамках медиатура журналисты посетили Национальный историко-архитектурный заповедник «Юхары Баш», где им представили подробную информацию об исторических памятниках, культурных ценностях и Ханском дворце, расположенном на территории заповедника.

Отмечено, что в заповедниках, находящихся в ведении Государственного управления туризма, включая «Юхары Баш», проводится комплекс работ по реставрации и реконструкции, направленных на улучшение привлекательности этих мест для туристов.

В настоящее время, в рамках этих усилий, ведутся реставрационные работы в Круглом храме (Диреви Мябяд).

Кроме того, журналисты посетили производственное предприятие «Сюсян», принадлежащее предпринимательнице Севиндж Байрамовой. Там им представили ассортимент традиционных азербайджанских шелковых платков — кялагаи, производимых под брендом «Сюсян», а также рассказали о спросе на продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и о растущем интересе туристов к этому виду традиционного ремесла.