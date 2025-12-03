В Агдере местный житель подорвался на мине

В селе Шихарх Агдеринского района произошёл инцидент, связанный с взрывом мины.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По данным ведомств, житель села Панахалиев Назим Кямран оглу (1970 г.р.) получил травму правой ноги после срабатывания противопехотной мины во время выпаса скота.

Пострадавшего доставили в районную больницу.

По факту происшествия прокуратура Тертерского района начала расследование.

В сообщении подчёркивается, что ANAMA, МВД и Генпрокуратура вновь обращаются к гражданам с призывом соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие знаки о минной опасности и не заходить на незнакомые территории.