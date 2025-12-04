 Стала известна дата суда над обвиняемым в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стала известна дата суда над обвиняемым в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна

First News Media14:00 - Сегодня
Стала известна дата суда над обвиняемым в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна

Стала известна дата судебного разбирательства по делу Карена Аванесяна, обвиняемого в терроризме и других особо тяжких преступлениях в Ханкенди.

Как сообщает АПА, дело передано на рассмотрение судьи Гянджинского суда по особо тяжким преступлениям Илькина Ибишова.

Подготовительное заседание суда назначено на 11 декабря.

Напомним, завершено уголовное дело, возбужденное в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с терроризмом, совершённым 14 сентября 2025 года в городе Ханкенди с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов с последующим взрывом, а также по факту умышленного покушения на убийство более двух сотрудников полиции в связи с терроризмом и по другим фактам.

В ходе следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в совершении ряда особо тяжких преступлений жителем Ханкенди армянского происхождения Кареном Аванесяном, 1967 года рождения.

В отношении Карена Аванесяна по ходатайству органа предварительного расследования и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда города Ханкенди избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании собранных по уголовному делу доказательств Карен Аванесян привлечён в качестве обвиняемого по следующим статьям УК Азербайджана:

- 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11 — покушение на убийство двух и более лиц террористическим способом, представляющим общую опасность, в связи с исполнением служебных обязанностей; покушение на умышленное убийство;

- 214.2.3 — использование огнестрельного оружия или предметов, применяемых как оружие, при совершении терроризма;

- 228.1 — незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов;

- 315 — сопротивление и применение силы против представителя власти.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено и направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Поделиться:
300

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Точка зрения

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти ...

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан - инициатор мирной повестки

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

На Новом Бульваре открыли велосипедную дорожку - ФОТО

Стала известна дата суда над обвиняемым в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку произошел взрыв в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

Блогера-азербайджанца избили в прямом эфире - ВИДЕО

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова опубликовала эмоциональное обращение - ФОТО

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Последние новости

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Сегодня, 15:50

Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Сегодня, 15:45

Пашинян считает, что иностранные спецслужбы могут воспользоваться «уязвимостью» католикоса

Сегодня, 15:15

Глава МИД Азербайджана и британский госминистр обсудили перспективы сотрудничества

Сегодня, 15:07

Пашинян: Предпочтительно, чтобы компания «Электросети Армении» стала госсобственностью

Сегодня, 15:00

Вынесен первый приговор по делу о смерти Мэттью Перри

Сегодня, 14:53

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 14:45

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти Каспий?

Сегодня, 14:38

На Новом Бульваре открыли велосипедную дорожку - ФОТО

Сегодня, 14:32

Пашинян: Народ Армении получит возможность принять решение по новой Конституции

Сегодня, 14:27

ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном

Сегодня, 14:13

Стала известна дата суда над обвиняемым в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна

Сегодня, 14:00

Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика

Сегодня, 13:57

Эльтон Гусейналиев принизил творчество Флоры Керимовой, народная артистка ответила - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Госуниверситеты Грузии прекращают прием иностранных студентов со следующего года

Сегодня, 13:42

Ильхам Алиев: Азербайджан - инициатор мирной повестки

Сегодня, 13:37

Назначен председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса

Сегодня, 13:32

Льготы для бизнеса сохраняются только в освобожденных районах

Сегодня, 13:27

Британия гордится крепнущими оборонными связями с Азербайджаном - посол

Сегодня, 13:23

Будет рассмотрен вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева

Сегодня, 13:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30