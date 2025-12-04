Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу,5 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами - ливни.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +8…+10 °C, днём - +11…+14 °C. Атмосферное давление - 769 мм рт. ст., относительная влажность - 80–90 %.

В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные дожди, в основном в восточных районах возможны ливни. Утренние осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается кратковременный туман.

Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью +5…+10 °C, днём +14…+17 °C; в горах ночью -0…+5 °C, днём +4…+9 °C.