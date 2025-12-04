Казахстан направит нефть через Баку после атаки на КТК

Казахстан в декабре перенаправит больше сырой нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан после того, как его основной экспортный маршрут, Каспийский трубопроводный консорциум, сократил пропускную способность из-за повреждений, полученных в результате атаки украинского беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

По словам оператора, трубопровод КТК, по которому транспортируется более 80% экспортируемой казахстанской нефти и который обслуживает более 1% мировых поставок, в субботу ненадолго приостановил работу после повреждения причала на его черноморском терминале около российского порта Новороссийск.

КТК возобновил погрузку в понедельник через единственный действующий одноточечный причал (ВТП), что позволило продолжить экспорт с меньшей пропускной способностью. Третий ВТП на терминале КТК находится на плановом ремонте. КТК стремится завершить техническое обслуживание досрочно, сообщило агентство Reuters во вторник.

Казахстан планирует увеличить поставки из своего каспийского порта Актау в БТД в декабре примерно до 188 000 тонн (47 000 баррелей в сутки), что примерно на 30% больше, чем в ноябре, сообщили два источника. Из них 170 000 тонн поступят от «Тенгизшевройла» (ТШО), а 18 000 тонн — от месторождения Кашаган.

Однако объемы поставок через БТД ограничены пропускной способностью порта Актау и требованиями к качеству нефти.

Казахстанские производители также поставляют нефть в российские порты Новороссийск и Усть-Луга под брендом KEBCO и в Германию по трубопроводу «Дружба», но эти маршруты предлагают более низкую маржу и зависят от пропускной способности российского трубопроводного оператора «Транснефть».

По словам источников, трубопроводная система России перегружена из-за неоднократных ударов беспилотников по ее нефтеперерабатывающим заводам и экспортным объектам, в результате чего остается мало места для дополнительных поставок из Казахстана.

По данным одного из источников, в декабре производители могут добавить 140 тыс. тонн нефти марки Urals к отгрузкам в Усть-Луге.

Министерство энергетики Казахстана и консорциум NCOC, разрабатывающий Кашаган, не ответили на запросы о комментариях. В ТШО от комментариев отказались.

ТШО возобновил экспорт нефти по БТД в ноябре после приостановки в августе из-за повышенного содержания органических хлоридов в азербайджанской нефти марки BTC. В октябре глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов заявил, что госкомпания ведёт переговоры об увеличении объёма поставок нефти по БТД до 2,2 млн тонн в 2026 году с 1,2 млн тонн в текущем году.

Как ранее сообщал Orda.kz, беспилотные катера атаковали объект КТК у Новороссийска. Удар пришёлся по выносному причальному устройству. Погрузку остановили, танкеры вывели из акватории. Утечек не было, но один из причалов до сих пор не работает. В КТК напомнили, что это уже третий подобный инцидент. Казахстан направил Украине протест, заявив, что удар наносит ущерб двусторонним отношениям.

Киев ответил , что его действия «направлены на ослабление военно-промышленного потенциала агрессора».