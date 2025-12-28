Арарат Мирзонян назвал планируемые сроки начала реализации TRIPP

Мы очень интенсивно работаем с американской стороной, и во второй половине 2026 года на земле у нас начнется строительство.

Об этом в эфире Общественного телевидения заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, говоря об проекте TRIPP ("Маршрут Трампа").

"Надеюсь, в ближайшие недели у нас будет первый документ. Следующий год будет насыщен визитами наших международных партнеров в Армению", - сказал министр.

На вопрос, что по мнению оппозиции, Россия и Иран выступают против "Маршрута Трампа", Мирзоян ответил, что разблокировка инфраструктуры вызвала вопросы в Иране.

"Деблокада инфраструктуры, насколько я слышал от своих иранских коллег, подняла вопросы в Иране, и ответы на эти вопросы были даны. Сейчас мы и Иран видим больше возможностей, нежели открытых вопросов, озабоченности или же, как вы отметили, проблем", - сказал глава МИД.

Мирзоян отметил, что та инфраструктура, которая будет построена или восстановлена, запущена или перезапущена, создает новые возможности для соседних стран. "Почему Иран должен быть против этих процессов? То же самое касается и России. Россия имеет вовлеченность в инфраструктуры в Армении? Имеет. Создадутся ли возможности для того, чтобы они соприкасались с этой темой? Да, и мы слышали официальные комментарии из России на этот счет, что они тоже готовы принять участие, оказать поддержку", - отметил министр. "Мы сделаем все, чтобы все инфраструктурные и иные проекты, которые могут быть реализованы в Армении, исходили из интересов и были выгодны в первую очередь Армении, были выгодны для наших соседей и других заинтересованных партнеров, будь то США, ЕС, Россия или страны Ближнего Востока", - сказал Мирзоян, передает ТАСС.