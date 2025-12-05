 В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии? | 1news.az | Новости
В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

Феликс Вишневецкий13:05 - Сегодня
В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

В Азербайджане средняя месячная заработная плата за первые 10 месяцев этого года выросла на 9,5% и достигла 1087 манатов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Более высокие зарплаты отмечены в нефтяной отрасли, финансовой и страховой сферах, в сфере информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспортной и складской отрасли. Рост зарплат также важен для определения индексации пенсий и величины их повышения в процентах».

Депутат отмечает, что индексация трудовых пенсий осуществляется на основе Закона «О трудовых пенсиях», согласно которому, все виды трудовых пенсий увеличиваются с учётом процента роста средней месячной заработной платы по стране за предыдущий год: «По предварительным оценкам, в 2025 году средняя месячная зарплата вырастет на 9,2%. Следовательно, ожидается, что пенсии также увеличатся на 9,2%. Тем не менее, более точный показатель будет официально объявлен в начале февраля».

Подчеркивается, что индексация распространяется на все виды трудовых пенсий: «Согласно статье 4 Закона «О трудовых пенсиях», установлены три вида трудовых пенсий: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Таким образом, независимо от вида пенсии, которую получает гражданин, её размер будет увеличен с учётом индексации».

Отмечается, что согласно законодательству, поскольку индексация производится относительно показателя предыдущего года, пенсии будут увеличены всем гражданам, получившим право на пенсию в прошлом году, в том числе 31 декабря 2025 года: «Таким образом, с учётом годового темпа роста средней номинальной месячной зарплаты, к 1 января 2026 года увеличится страховая часть трудовых пенсий, а также надбавки к пенсиям по выслуге лет для пенсионеров, которым они были назначены, вместе с соответствующими надбавками».

«Следовательно, с января 2026 года произойдёт увеличение всех видов трудовых пенсий. Это повышение охватит примерно 1,1 миллиона граждан и будет осуществлено в соответствии с процентом роста номинальной средней месячной заработной платы в 2025 году», - подытоживает В.Байрамов.

