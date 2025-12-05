В Баку обсуждено дальнейшее сотрудничество НАТО-Азербайджан

Глава офиса НАТО на Южном Кавказе Александр Винников на этой неделе посетил Баку для продолжения обсуждений дальнейшего развития отношений между альянсом и Азербайджаном, а также вопросов региональной безопасности, представляющих взаимный интерес, сообщает посольство Швеции в Азербайджане на своей странице в Facebook.

В ходе своего визита Винников провел продуктивные обсуждения с помощником Президента Азербайджана – завотделом Администрации президента по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым и выступил с основным докладом о партнерстве НАТО-Азербайджан на международной конференции, посвященной Программе НАТО по совершенствованию военного образования (DEEP) и ее вкладу в реформу сектора обороны и безопасности. Делегация также провела полезные встречи с местными аналитическими центрами, послами стран НАТО и послом Украины в Азербайджане.

Визит был организован при поддержке посольств Словакии и Швеции в Баку, которые выступают в качестве контактных посольств НАТО в Азербайджане на 2025-2026 годы.

Отношения Азербайджана с НАТО начались в 1992 году, когда Азербайджан присоединился к Совету североатлантического сотрудничества. Двустороннее сотрудничество началось, когда Азербайджан присоединился к программе «Партнерство ради мира» (ПРМ) в 1994 году. Благодаря регулярному участию в мероприятиях ПРМ, Азербайджан смог активно способствовать евроатлантической безопасности, в том числе путем поддержки операций по поддержанию мира под руководством НАТО.