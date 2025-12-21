Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за решение о разблокировке транзита грузов в Армению

Конструктивные изменения в отношениях с Азербайджаном создают новые возможности для всех стран большого региона, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в расширенном составе.

Так, указав на перспективность развития торгово-логистического сотрудничества на основе принципов взаимности, равноправия, суверенитета и национальных юрисдикций, Пашинян сказал: "В данном контексте хочу отметить, что происходящие благоприятные и конструктивные изменения создают новые возможности для всех стран большого региона, способствуя укреплению экономической устойчивости и расширению региональных коммуникаций. В этой связи выражаю признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана и создания условий для начала двусторонней торговли. Это одно из первых важнейших достижений в рамках установления мира и стабильности в регионе".

По словам Пашиняна, этот год стал особенно значимым для международного сотрудничества ЕАЭС. Он напомнил, что в этом году достигнут консенсус по ключевым вопросам регулирования электронной торговли. Согласованные решения создают основу для унифицированного, но при этом гибкого подхода, а ряд механизмов уже имплементируются, создавая предсказуемые условия для участников рынка.

Источник: Спутник-Армения