Фархад Мамедов: Азербайджан в стратегической повестке ЕС-Армения, и как это влияет на мирную повестку

First News Media14:20 - Сегодня
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Документ, который подписали ЕС и Армения носит программный характер, и он очень большой – 64 страницы.

В документе нашли отражение направления, по которым Армения собирается оформлять стратегическую повестку с ЕС в сфере политического взаимодействия, экономики, развития демократии и т.д.

В документе нет пункта о CEPA+, новом торговом договоре. Нет и мысли о будущем членстве Армении в ЕС. Это, так сказать, сбор всех активностей, которые уже есть в повестке, и те активности, которые собираются вместе предпринять ЕС и Армения.

В общем, документ можно охарактеризовать как геополитический с максимальной поддержкой со стороны ЕС в направлении Армении.

А при чем тут Азербайджан?!

Затронем несколько пунктов, в которых упоминается Азербайджан, а также пункты, где косвенно отражены мысли, затрагивающие интересы Азербайджана… так сказать, пункты, которые режут слух и требуют уточнения…

Азербайджан упоминается 5 раз. Два раза в контексте мирной повестки – это нормально!

Ненормально в разделах Введение и Заключение:

Во Введении: «Особое внимание также будет уделено удовлетворению потребностей и поддержке социально-экономической интеграции карабахских армян, перемещенных после военной операции Азербайджана» (далее – армянские перемещенные лица и/или беженцы)- страница 4.

В Заключении: «Стратегическая повестка дня партнерства ЕС-Армения решает важнейшие социально-экономические проблемы, в частности, социальную интеграцию женщин и девочек, а также лиц, находящихся в уязвимом положении, таких как карабахские армяне, перемещенные после военной операции Азербайджана» - страница 64.

Это уже политическая оценка перемещению армян из Карабаха в Армению. То, что перемещение армян из Карабаха было организовано со стороны граждан Армении, которые управляли армянами в Карабахе, получали за это зарплату из государственного бюджета Армении, ничего не говорится.

ЕС-овцы еще не определились как называть армян Карабаха – перемещенными лицами или беженцами… а зачем так сложилось? Таким вопросом европейская дипломатия не задается!

А что привело к военной операции Азербайджана?!

ЕС прекрасно осведомлен о позиции Азербайджана по этой теме, и принципиальной позиции относительно нахождения в Карабахе остатков вооруженных формирований Армении. Но об этом ни слова!

Просто увязали эти два события и оставили в документе для будущих поколений!

Тогда не удивляйтесь, когда Азербайджан может предложить упомянуть в документе ЕС-Азербайджан об условии помощи ЕС западным азербайджанцам, изгнанных из Армении. А ведь ЕС не подпишется под этим!

"Продолжать выступать за освобождение армянских заключенных и других задержанных лиц, а также прилагать усилия по решению нерешенных гуманитарных проблем, включая судьбу пропавших без вести и насильственных исчезновений, в качестве мер укрепления доверия" - отмечается в заявлении (страница 31).

О каких заключенных идет речь? И почему ЕС берет на себя обязательство делать это?

Следующее… косвенное упоминание в разделе «Нормализация отношений в регионе»

«Поддерживать полное, немедленное и эффективное выполнение всех соответствующих постановлений Международного суда» - отмечается в документе.

Серьезно? Прям вот полное? Немедленное? Эффективное?!

Извините, а какое именно решение Международного суда? О чем речь? Если уж написали, то конкретизируйте, пожалуйста… А не о решение ли, где упоминаются армяне из Карабаха? В этом цель сотрудничества ЕС-Армения?!

Или Нетаньяху не впустите на пространство ЕС и Армении? Так Нетаньяху уже был на территории ЕС… и ничего не случилось… США давно послали Международные суды куда подальше…

Всё это возвращает нас в дискурсы, которые вредят мирной повестки. Это не просто формулировки, а позиция, которая не служит повышению доверия.

Источник: @mneniyefm

