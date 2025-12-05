Фархад Мамедов: Азербайджан в стратегической повестке ЕС-Армения, и как это влияет на мирную повестку
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов
Документ, который подписали ЕС и Армения носит программный характер, и он очень большой – 64 страницы.
В документе нашли отражение направления, по которым Армения собирается оформлять стратегическую повестку с ЕС в сфере политического взаимодействия, экономики, развития демократии и т.д.
В документе нет пункта о CEPA+, новом торговом договоре. Нет и мысли о будущем членстве Армении в ЕС. Это, так сказать, сбор всех активностей, которые уже есть в повестке, и те активности, которые собираются вместе предпринять ЕС и Армения.
В общем, документ можно охарактеризовать как геополитический с максимальной поддержкой со стороны ЕС в направлении Армении.
А при чем тут Азербайджан?!
Затронем несколько пунктов, в которых упоминается Азербайджан, а также пункты, где косвенно отражены мысли, затрагивающие интересы Азербайджана… так сказать, пункты, которые режут слух и требуют уточнения…
Азербайджан упоминается 5 раз. Два раза в контексте мирной повестки – это нормально!
Ненормально в разделах Введение и Заключение:
Во Введении: «Особое внимание также будет уделено удовлетворению потребностей и поддержке социально-экономической интеграции карабахских армян, перемещенных после военной операции Азербайджана» (далее – армянские перемещенные лица и/или беженцы)- страница 4.
В Заключении: «Стратегическая повестка дня партнерства ЕС-Армения решает важнейшие социально-экономические проблемы, в частности, социальную интеграцию женщин и девочек, а также лиц, находящихся в уязвимом положении, таких как карабахские армяне, перемещенные после военной операции Азербайджана» - страница 64.
Это уже политическая оценка перемещению армян из Карабаха в Армению. То, что перемещение армян из Карабаха было организовано со стороны граждан Армении, которые управляли армянами в Карабахе, получали за это зарплату из государственного бюджета Армении, ничего не говорится.
ЕС-овцы еще не определились как называть армян Карабаха – перемещенными лицами или беженцами… а зачем так сложилось? Таким вопросом европейская дипломатия не задается!
А что привело к военной операции Азербайджана?!
ЕС прекрасно осведомлен о позиции Азербайджана по этой теме, и принципиальной позиции относительно нахождения в Карабахе остатков вооруженных формирований Армении. Но об этом ни слова!
Просто увязали эти два события и оставили в документе для будущих поколений!
Тогда не удивляйтесь, когда Азербайджан может предложить упомянуть в документе ЕС-Азербайджан об условии помощи ЕС западным азербайджанцам, изгнанных из Армении. А ведь ЕС не подпишется под этим!
"Продолжать выступать за освобождение армянских заключенных и других задержанных лиц, а также прилагать усилия по решению нерешенных гуманитарных проблем, включая судьбу пропавших без вести и насильственных исчезновений, в качестве мер укрепления доверия" - отмечается в заявлении (страница 31).
О каких заключенных идет речь? И почему ЕС берет на себя обязательство делать это?
Следующее… косвенное упоминание в разделе «Нормализация отношений в регионе»
«Поддерживать полное, немедленное и эффективное выполнение всех соответствующих постановлений Международного суда» - отмечается в документе.
Серьезно? Прям вот полное? Немедленное? Эффективное?!
Извините, а какое именно решение Международного суда? О чем речь? Если уж написали, то конкретизируйте, пожалуйста… А не о решение ли, где упоминаются армяне из Карабаха? В этом цель сотрудничества ЕС-Армения?!
Или Нетаньяху не впустите на пространство ЕС и Армении? Так Нетаньяху уже был на территории ЕС… и ничего не случилось… США давно послали Международные суды куда подальше…
Всё это возвращает нас в дискурсы, которые вредят мирной повестки. Это не просто формулировки, а позиция, которая не служит повышению доверия.
