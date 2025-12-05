Названа причина временного сбоя работы веб-ресурсов в Азербайджане

Сегодня в результате перебоев в глобальной инфраструктуре «Cloudflare» временно прекратили работу многие веб-ресурсы в Азербайджане, использующие сервисы «Cloudflare».

В качестве причины остановок указывается рост нагрузки, связанный с отражением компанией рекордного по объёму DDoS-атаки, проведённой в последние дни ботнетом «Aisuru», сообщает 1news.az со ссылкой на Службу электронной безопасности.

Подчеркивается, что хотя компания успешно нейтрализовала атаки, возникшие колебания глобального трафика вызвали кратковременные проблемы с доступностью некоторых локальных ресурсов – в настоящее время сервисы полностью восстановлены и функционируют стабильно.